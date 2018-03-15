Üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, oynarken üzerine televizyon düştüğü iddia edilen 2 yaşındaki çocuk öldü.

Olay, Seydikemer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki tek katlı evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kayın pederini öldürdüğü iddiasıyla cezaevinde tutuklu bulunan K.T. ve P.T. çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 2 yaşındaki kız çocuğu M.T., 2 kardeşiyle salonda oynadıkları sırada sehpada bulunan televizyon, M.T.’nin üzerine düştü. Gürültüyü duyan anne P.T., çocuklarının yanına koştu. Kızının üzerindeki televizyonu alan P.T., komşularından yardım istedi.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu ilk müdahalesinin ardından Fethiye’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. M.T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bebeğin cesedi Cumhuriyet Savcısı tarafından hastanede yapılan ön otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp’a gönderildi. Anne P.T. ise ifadesine başvurulmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü.