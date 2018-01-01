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Üzerine televizyon düşen Emir bebek öldü

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 17:18 | Son Güncelleme 11 saat önce

Burhan CEYHAN/NAZİLLİ(Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Ukrayna uyruklu Alona Shvets'in üzerine televizyon devrilen 7 aylık bebeği Emir Shvets, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Yeşil Mahalle, 680 Sokak'taki Alona Shvets'e (25) ait evde meydana geldi. Nazilli'ye yerleşen Shvets'in 7 aylık bebeği Emir Shvets'in üzerine LCD televizyon devrildi. Annesi tarafından devrilen televizyonun altından çıkarılan ve başından yaralanan Emir bebek, çağrılan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında çatlak tespit edilen minik Emir, sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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