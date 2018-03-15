Üzerine vinç düşen tekne paramparça oldu

Çanakkale’de bakımları ve boyama işlemleri yapılan balıkçı teknesi Sarıçay’dan denize indirildiği sırada vincin ana dişlisinin kırılmasıyla denize düşerken, bör bölümü suya gömüldü.

Olay, bugün 16.00 sıralarında Sarıçay’da meydana geldi. Bakımları ve boyama işlemleri yapılan ’Dardanelles-1’ isimli tekne, vinç yardımı ile denize indirildiği sırada, vincin ana dişlisinin kırılmasıyla birlikte tekne suya düştü. Vincin bomunun da teknenin üzerine düşmesi üzerine tekne kullanılamaz hala geldi. Vinçte ise maddi hasar oluştu.

Kaza sırasında teknenin içinde bulunan sahibi 60 yaşındaki Yusuf Yeğin ile arkadaşı 53 yaşındaki Okan Erturan kazadan yara almadan kurtuldu. 17 GE 997 plakalı vinci kullanan Yusuf Görmez ise tedbir amaçlı kendi imkanlarıyla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine gitti.

Kazayı anlatan Turgay Yeğin, "Vincin suya değeceği zaman, vincin ana dişlisi kırıldı. O kırılınca teknenin üzerine düştü, vinçte onun üzerine düştü. Tekne pert oldu. Vincin şoförü sıkıştı. Görünüşte bir şey yoktu ama tedbir amaçlı hastaneye götürdüler" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.