Üzerine yıldırım düşen Emre öldü, koyunu telef oldu

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'un Palandöken ilçesinde, hayvanları otlatan Emre Sucu (17), üzerine yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi, sürüdeki 1 koyun da telef oldu.
Olay, saat 08.00'de, Palandöken Dağı eteklerindeki Abdurrahman Gazi Cenk Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Bölgede dün öğle saatlerinden beri etkili olan şiddetli yağış, bu sabah da sürdü. Emre Sucu ise havaya rağmen koyunlarını dağa otlatmaya götürdü. Üzerine yıldırım düşen Sucu, yaşamını yitirirken, sürüdeki 1 koyun da telef oldu. Gencin cansız bedeni, amcasının oğlu Adem Sucu tarafından bulundu. Emre Sucu'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis, gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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