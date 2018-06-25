Uzman çavuş eşini öldürüp, intihar etti

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, uzman çavuş Arif A. (26), tartıştığı eşi Sevilay A.'yı (29) tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, ilçeye bağlı Gazi Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Uzman çavuş Arif A., iddiaya göre bir bebekleri bulunan eşi Sevilay A. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arif A., eşi Sevilay A.'yı tabancayla öldürdü, ardından da kendini vurdu. Silah sesini duyan komşular, durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Arif A. ve Sevilay A.'nın cansız bedenleriyle karşılaştı. Çiftin cenazeleri, Çınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morgda yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Gudenuz: Erdoğan'a oy veren Türkler ülkelerine gitseler daha iyi olur
İngiliz oyuncu ilişkiye girdiği anları kameraya alıp satışa çıkardı!
Bitlis'te hain saldırı! 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı
Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi
27 Temmuz'da kıyamet kopacak! Eğer doğruysa...
Nijerya'da çiftçilerle hayvancılar çatıştı: 86 ölü
Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü
Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum