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Uzman Çavuş kazada hayatını kaybetti (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 19:06 | Son Güncelleme

ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEK Bitlis'in Adilcevaz ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Emrah Küçükbayram'ın memleketi Adana'ya acı haber ulaştı.

Uzman Çavuş kazada hayatını kaybetti (2)

ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Emrah Küçükbayram'ın memleketi Adana'ya acı haber ulaştı.
Küçükbayram'ın yaşamını yitirdiği haberinin duyulması üzerine Saimbeyli ilçesine bağlı Deveciuşağı Mahallesi'ndeki baba evine yakınları ve komşuları akın etti. Emrah Küçükbayram'ın cenazesi, yarın Deveciuşağı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.

İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)

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