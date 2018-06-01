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Uzman Çavuş kazada hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 18:44 | Son Güncelleme

VAN'ın Çaldıran ilçesinden memleketi Adana'ya giden Jandarma Uzman Çavuş Emrah Küçükbayram (27) yönetimindeki hafif ticari araç, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi yakınında şarampole yuvarlanıp takla attı. Kazada, Küçükbayram yaşamını yitirdi.

Uzman Çavuş kazada hayatını kaybetti

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- VAN'ın Çaldıran ilçesinden memleketi Adana'ya giden Jandarma Uzman Çavuş Emrah Küçükbayram (27) yönetimindeki hafif ticari araç, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi yakınında şarampole yuvarlanıp takla attı. Kazada, Küçükbayram yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün sabah saat 05.00 sıralarında Adilcevaz ilçesine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana geldi. Van'da, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Emrah Küçükbayram, kendisine ait hafif ticari araçla memleketi Adana'ya gitmek üzere yola çıktı. Küçükbayram, akaryakıt istasyonu yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü yitirdi. Şarampole yuvarlanan araç, arazide takla attı. Kazada, Uzman Çavuş Emrah Küçükbayram, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Küçükbayram'ın cansız bedenini hurdaya dönen araçtan çıkarıp, ambulansla otopsi için Adilcevaz İlçesi Devlet Hastanesi'nin morguna götürdü.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Emrah Küçükbayram'ın cenazesi, memleketi Adana'ya gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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