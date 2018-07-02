Uzman çavuş, trafik kazasına tartıştığı sürücüyü vurdu

Atilla ATMACA/EREĞLİ (KONYA), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası sonucu meydana gelen silahlı kavgada uzman çavuş olduğu öğrenilen Mesut G., tartıştığı Ertan Dikmen'i beylik tabancasıyla kalçasından vurarak yaraladı.
Olay, saat 18.30 sıralarında adliye önünde meydana geldi. İddiaya göre Mesut G. idaresindeki 33 TD 228 plakalı otomobil, kavşakta Ertan Dikmen idaresindeki 42 E 9091 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücüler araçlarından inerek tartışmaya başladı. Tartışmanın küferleşmeye dönmesi üzerine uzman çavuş olduğu öğrenilen Mesut G., Ertan Dikmen'i beylik tabancasıyla kalçasından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Ertan Dikmen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli Mesut G., ise olay yerinde suç aleti tabanca ile birlikte polise teslim oldu. Soruşturma sürüyor.
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