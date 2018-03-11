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Uzman çavuş trafik kazasında şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 00:13 | Son Güncelleme

Uzman çavuş trafik kazasında şehit oldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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