Uzman Çavuş, yerdeki Kuran'ı kaldırmak isterken şehit olmuş

Mücahit YOLCU/KİLİS, (DHA)- 'ZEYTİN Dalı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Afrin kentine bağlı Dermaşanlı köyünde Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in (23) şehit olduğu, 7 Türk askeri ile 2 ÖSO mensubunun yaralandığı patlamaya, PKK/YPG'li teröristlerin Kuran-ı Kerim'le tuzakladığı el yapımı patlayıcının neden olduğu ortaya çıktı. Şehit Sürmen'in, yerde gördüğü Kuran-ı Kerim'i kaldırınca patlamanın meydana geldiği ifade edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 54 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin'in Dermaşanlı köyünde mayın ve EYP arama- tarama faaliyetleri sırasında yaşanan patlamada, Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Orhan Sürmen şehit oldu, 7 asker ile 2 ÖSO mensubu ise yaralandı. Yapılan incelemede, patlamaya teröristlerin bir evde, yere bıraktıkları Kuran-ı Kerim ile tuzakladıkları el yapımı patlayıcının neden olduğu ortaya çıktı. Şehit Sürmen’in Kuran'ı yerden kaldırırken, patlamanın yaşandığı ifade edildi.
GÜVENLİK UZMANI AĞAR: BU PİSLİĞİ DAHA ÖNCE DE YAPTILAR
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Mehmetçiğin Kuran-ı Kerim'e saygısını bilen teröristlerin, bu tür alçakça tuzaklara başvurduğunu söyledi. Ağar, DHA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bunlar bu pisliği daha önce de yaptılar. Mehmetçiğin Kuran'a imanını, inancını, saygısını, hassasiyetini bilen inanç, İslam, ve insanlık düşmanı PKK/YPG, Kuran-ı Kerim'i tuzakladı. Mehmetçiğimiz yerde gördüğü Kuran'ı almak isterken patlama meydana geliyor."
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