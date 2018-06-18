HABER

Uzman çavuşu şehit eden 2 PKK'lı terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 12:32 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesi kırsalında, 24 Mayıs tarihinde açılan ateşle yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ı şehit eden 2 PKK'lı terörist, dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda öldürüldü.

Uzman çavuşu şehit eden 2 PKK'lı terörist öldürüldü

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Hani ilçesi kırsalında, 24 Mayıs tarihinde açılan ateşle yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ı şehit eden 2 PKK'lı terörist, dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda öldürüldü.
Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı köyü Kılareş komu yakınlarında dün akşam düzenlenen ve 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgiler verildi:
"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Hani ilçesi Yukarıturalı köyü Kılareş Komu mülki sınırları içerisinde 17 Haziran 2018 Pazar günü saat 23.00'dan itibaren icrasına başlanılan operasyonel faaliyet neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu 24 Mayıs 2018 Perşembe günü yaralanmayı müteakip, 09 Haziran 2018 tarihinde şehit olan J.Uzm.Çvş. Uğur Sağlam'ın faili 2 terörist, 2 adet AK-47 Kalaşnikof P.Tf., 1 adet RPG-7 Rotetatar, 1 tabanca, 3 anti-tank roketatar mühimmatı, 1 el bombası, 1 gece görüş dürbünü, 1 araç telsizi, 1 el yapımı patlayıcı düzeneği kumandası, 1 el yapımı patlayıcı pil bloğu ve kablosu, 1 sırt çantası, 1 şemsiye, 1 ses kayıt cihazı, 1 çizim kalemi ve 1 not defteri ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat, örgütsel doküman ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, el bombası ile anti- tank roketatar mühimmatı patlayıcı madde imha timince yerinde imha edilmiştir."

FOTOĞRAFLI

Uzman çavuşu şehit eden 2 PKK'lı terörist öldürüldüUzman çavuşu şehit eden 2 PKK'lı terörist öldürüldüUzman çavuşu şehit eden 2 PKK'lı terörist öldürüldüUzman çavuşu şehit eden 2 PKK'lı terörist öldürüldü

PARTNERİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türkİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türk
Mahallelinin dövdüğü hırsızlık şüphelileri hastanede tedavideMahallelinin dövdüğü hırsızlık şüphelileri hastanede tedavide
Sağlık memuru otomobilinde av tüfeğiyle öldürüldüSağlık memuru otomobilinde av tüfeğiyle öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

İlginizi Çekebilir

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yol verme kavgasında kendini vurdu

Yol verme kavgasında kendini vurdu

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet! Dehşet anları kamerada

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet! Dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.