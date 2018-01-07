Uzman çavuşun otomobilinde esrar ele geçirildi

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde 1 uzman çavuşun otomobilinde yapılan aramada 145 gram esrar ele geçirildi. Uzman çavuşla birlikte 5 kişi gözaltına alındı.
Ardahan'ın Göle ilçesindeki Jandarma Asayiş Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Y.E.Y.'nin kullandığı otomobil dün gece Oltu İlçe Jandarma ekipleri tarafından Subatik yol ayrımında durduruldu. Oltu nüfusuna kayıtlı olan Uzman Çavuş Y.'nin aracında yapılan incelemede, tavan döşemesinde 'zula' tabir edilen bölgede paketler içerisinde 145 gr esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili Uzman Çavuş Y.E.Y. ile birlikte otomobilde bulunan A.K., M.Y, S.D. ve O.Ö.gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin tamamlanması ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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