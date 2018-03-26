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Uzman çavuşun yemeğine uyku ilacı atılmasında aşçı ere beraat kararı bozuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 16:20 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, vatani görevini yaptığı birlikte nöbetçi olan Uzman Çavuş S.A.'nın (35) yediği cacığa uyku ilacı atan er Y.S.'ye (26) göz yumduğu gerekçesiyle 'kasten yaralama' suçundan yargılanan aşçı er O.A.'ya (26) Selendi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararı, Yargıtay 3.

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, vatani görevini yaptığı birlikte nöbetçi olan Uzman Çavuş S.A.'nın (35) yediği cacığa uyku ilacı atan er Y.S.'ye (26) göz yumduğu gerekçesiyle 'kasten yaralama' suçundan yargılanan aşçı er O.A.'ya (26) Selendi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.
Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Y.S., iddiaya göre, 27 Mayıs 2013 tarihinde nöbetçi olan Uzman Çavuş S.A.'yı uyutup, rahatça hareket edebilmek için bir plan yaptı. Yemekhanede görevli aşçı er O.C.'nin Uzman Çavuş S.A.'nın yemeğini hazırlayıp, masasına bıraktıktan sonra, arkasını dönmesini fırsat bilen Y.S., cacığın içine kendi kullandığı uyku ilacından bir tane attı. Aşçı er O.C., olup, biteni görmesine rağmen Y.S.'ye müdahale etmedi. Yaşananların ortaya çıkmasının ardından er Y.S. ve O.C., hakkında Selendi Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir yıl sonra dava açıldı. Olayın tanığı aşçı er O.C., mahkemedeki ifadesinde, olay günü akşam yemeğini hazırladığını, bu esnada olay günü nöbetçi olan S.A.'nın yemeğini vermek amacıyla kaseye cacık doldurarak masanın üzerine koyduğu ve arkasını döndüğü esnada sanık er Y.S.'nin cacığın içerisine bir şey attığını gördüğünü söyledi. Mahkeme, sanık er Y.S.'yi mahkum ederken, tanık er O.C'nin ise beraatine karar verdi.
YARGITAY KARARI BOZDU
Soruşturmayı yürüten savcı ise kararı temyiz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Uzman Çavuş S.A.'nın kan örnekleri üzerinde İzmir Adli Tıp Kurumu'na yaptırılan incelemede, uyku ilacı kullanıldığının tespit edildiğine dikkat çekildi. Yargıtay kararında, "Sanığın sadece nöbetçi uzman çavuşun kullanabildiği yemek kasesinin içerisine kendi kullandığı ilaçtan atması eylemini salt olay gecesi 03.00-06.00 saatlerindeki nöbeti esnasında nöbetçiyi uyutmak amacı ile gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Olayın tanığı aşçı erin gördüğü halde bu duruma ses çıkarmayarak üzerine atılı kasten yaralama suçunu işlediği sabit olduğu halde mahkumiyeti yerine delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek isabetsiz gerekçelerle yazılı şekilde beraatına karar verilmesi yasaya aykırıdır. Karar oybirliği ile bozulmuştur" denildi.

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