HABER

Uzman Onbaşı, evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 13:21 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde yaşayan Uzman Onbaşı Mustafa Y.

Uzman Onbaşı, evinde ölü bulundu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde yaşayan Uzman Onbaşı Mustafa Y. (25), evinde başından vurulmuş ölü bulundu. Mustafa Y.'nin, tabancasıyla intihar ettiği üzerinde durulurken, soruşturma başlatıldı.
TOKİ konutlarında yaşayan Çal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Y., bu sabah görevine gitmedi. Meraklanan arkadaşları kontrol için Mustafa Y.'nin evine gitti. Polis eşliğinde, Mustafa Y.'nin evinin kapısı açıldı. Mustafa Y., evinin odasında, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, evde inceleme yaptı. Mustafa Y.'nin tabancasıyla kendini başından vurarak yaşamına son verdiği üzerinde duruldu. intihar ettiği kanaatine verildi. Mustafa Y.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Mustafa Y.'nin hafta sonu, Çal ilçesinde düzenlenecek törenle nişanlanacağı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Uzman Onbaşı, evinde ölü bulunduUzman Onbaşı, evinde ölü bulundu

PARTNERHem iş hem tatil!Hem iş hem tatil!
Duvardan düşerek ölen Yusuf'un babası: Oğlum ihmal kurbanıDuvardan düşerek ölen Yusuf'un babası: Oğlum ihmal kurbanı
Ayı sandığı komşusunu öldürdüAyı sandığı komşusunu öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Rafet El Roman fena yakalandı

Rafet El Roman fena yakalandı

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kars'taki vahşetle ilgili flaş gelişme! Eşeğe işkence yapan çobana 1250 TL ceza

Kars'taki vahşetle ilgili flaş gelişme! Eşeğe işkence yapan çobana 1250 TL ceza

Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!

Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!

İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!

İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!

Manisa’nın Salihli ilçesinde akü çalındı! Mahalle mağdur oldu!

Manisa’nın Salihli ilçesinde akü çalındı! Mahalle mağdur oldu!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler

Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.