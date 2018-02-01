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Uzman Onbaşı Kızılca'nın şehit edildiği saldırıda kullanılan tabanca ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 01.02.2018 18:15 | Son Güncelleme

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, 3 Ekim 2017'de PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında, 21 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın şehit olduğu olayda kullanılan tabanca, Diyarbakır'da ele geçirildi. Olayla ilgili 1 terörist yakalandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Çukurkaynak mezrasında, İl Jandarma Komutanlığı'nca silahlı insansız hava aracı (SİHA) destekli başlatılan operasyon kapsamında, Şeyhmus Ç.'nin evinde aramada yapıldı. Aramada, terör örgütü PKK mensubu Bilal Bilir, 1 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 1 Browning marka tabanca ve 1 el bombası ile birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan incelemede, tabancanın 03 Ekim 2017 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıda kullanıldığı belirlendi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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