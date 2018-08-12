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Üzüm yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 17:36 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan üzüm yüklü kamyonet, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Üzüm yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan üzüm yüklü kamyonet, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, 3 ton üzüm de yola saçıldı.
Kaza, öğleden sonra İslahiye- Nurdağı yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. İslahiye'den yüklediği üzümleri Şanlıurfa'ya götürmek için hareket eden Mahmut Diril (42) yönetimindeki 63 HA 195 plakalı kamyonet, Kozdere kavşağında iddiaya göre, önüne aniden çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu sırada kontrolden çıkan kamyonet, yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada sürücü Mahmut Diril ile yanında bulunan Enes Baldemir (49) hafif yaralanırken, kasadaki 3 ton üzüm de yola saçıldı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle 2 saat ulaşıma tek yönlü kapanan yol, saçılan üzümlerin toplanıp, aracın çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

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Üzüm yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralıÜzüm yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralıÜzüm yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralıÜzüm yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

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