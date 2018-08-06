Vadiistanbul Extream Fest ne zaman? Vadiistanbul Extream Fest nerede?

Serbest düşüş, tırmanış, motocross, kaykay, drift, bisiklet ve çok dahası. Tüm limitlerin zorlanacağı, enerjisi en yüksek festival ‘Vadistanbul Extreme Fest’ başlıyor. Vadistanbul ve Sportstouch tarafından bu sene ilk kez hayata geçirilecek olan Vadistanbul Extreme Fest, 11-12 Ağustos tarihlerinde Vadistanbul’da düzenlenecek. Aksiyon dolu iki güne sahne olacak festivalde sporcular birbirinden zorlu branşlarda yarışırken isteyenler de adrenalin dolu eğitimlere katılabilecek.
İzlerken dahi yürekleri ağızlara getiren spor oyunları ve zorluk derecesi en yüksek hareketlerin yer aldığı yarışmalarla Vadistanbul Extreme Fest başlıyor. Vadistanbul ve Sportstouch’ın birlikte hayata geçirdiği aksiyon dolu festival 11-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Vadistanbul’da düzenlenecek.
ÖNCE HEYECANI İZLE SONRA SEN DE İP ÜZERİNE!
İki gün sürecek Festival’de 10 metre yüksekten hava yastığı üzerine serbest düşüş deneyimi Big Jump, daha önce hiç gerçekleştirilmemiş ‘ateşli’ bir bisiklet akrobasisi BMX FreeFall, kaykay yarışmaları, 15 metre yükseklik ve 30 metre uzunluğunda ip üzerindeki parkurda yarışacak ‘SlackLine Türkiye’ bünyesinde yer alan sporcuların gösterileri festivalde izlenecekler arasında. Bu etkinliklerin yanında Drift kulübü desteğiyle Apexmasters pilotlarının drift şovları sergileyeceği festivalde; isteyenler tırmanma duvarı atölyeleri ve sporcuların farklı eğitimlerine katılarak bu heyecana ortak olabilecek.
CAMBAZ MOTOSİKLETLERDEN UNUTULMAZ GÖSTERİLER
Festivalde; spor oyunlarının yanında birbirinden zor hareketlerin sergilendiği motosiklet gösterileri izlenecek. Enduro İstanbul ekibi iki gün boyunca düzenleyeceği Motocross yarışları ve şovları ile Vadistanbul ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak. 2018 yazının heyecanı en yüksek festivalinde ilk gün yarışmalar, gösteriler ve eğitimler düzenlenirken ikinci gün eğitimler devam edecek ve katılımcı sporculara festival sonunda törenle ödülleri takdim edilecek.
Unutulmaz organizasyonlara ev sahipliği yapan Vadistanbul’da gerçekleşecek olan festival, Spor İstanbul’un katkılarıyla, düzenlenecek. Vadistanbul Extreme Fest’in iletişim sponsorluğunu üstlenen Sports TV ile birlikte, Casio G-Shock, Nescafe, Enduro İstanbul, Nikon ve Rockwell’de festivalin destekçilerinden.
Minik Leyla'nın katil zanlısı Elazığ'a nakledildi
Başbakandan korkutan uyarı: Artık bir kuraklık diyarıyız
Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 binbaşıya gözaltı kararı
Bu resimde ilk ne gördünüz? Bu test karakterinizi ortaya çıkaracak
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Yeni akım 'pes' dedirtti!
Suudi Arabistan ile Kanada arasında diplomatik kriz: 24 saat süre verildi
Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!
Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar
Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti
CHP'de kurultay bilmecesi! Muharrem İnce'den son dakika açıklaması: Bir kez daha uyarıyorum
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Okuyucu Yorumları 0 yorum