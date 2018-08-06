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Vadiistanbul Extream Fest ne zaman? Vadiistanbul Extream Fest nerede?

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 12:02 | Son Güncelleme

Vadistanbul Extreme Fest için geri sayım başladı! Nefeslerin tutularak beklendiği Vadistanbul Extreme Fest aksiyon ve adrenalin sevenlerin unutulmaz günler yaşamasını sağlayacak. 11-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Vadiistanbul'da düzenlenecek festivalde yok yok! İşte Vadistanbul Extreme Fest detayları...

Vadiistanbul Extream Fest ne zaman? Vadiistanbul Extream Fest nerede?

Serbest düşüş, tırmanış, motocross, kaykay, drift, bisiklet ve çok dahası. Tüm limitlerin zorlanacağı, enerjisi en yüksek festival ‘Vadistanbul Extreme Fest’ başlıyor. Vadistanbul ve Sportstouch tarafından bu sene ilk kez hayata geçirilecek olan Vadistanbul Extreme Fest, 11-12 Ağustos tarihlerinde Vadistanbul’da düzenlenecek. Aksiyon dolu iki güne sahne olacak festivalde sporcular birbirinden zorlu branşlarda yarışırken isteyenler de adrenalin dolu eğitimlere katılabilecek.

İzlerken dahi yürekleri ağızlara getiren spor oyunları ve zorluk derecesi en yüksek hareketlerin yer aldığı yarışmalarla Vadistanbul Extreme Fest başlıyor. Vadistanbul ve Sportstouch’ın birlikte hayata geçirdiği aksiyon dolu festival 11-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Vadistanbul’da düzenlenecek.

ÖNCE HEYECANI İZLE SONRA SEN DE İP ÜZERİNE!

İki gün sürecek Festival’de 10 metre yüksekten hava yastığı üzerine serbest düşüş deneyimi Big Jump, daha önce hiç gerçekleştirilmemiş ‘ateşli’ bir bisiklet akrobasisi BMX FreeFall, kaykay yarışmaları, 15 metre yükseklik ve 30 metre uzunluğunda ip üzerindeki parkurda yarışacak ‘SlackLine Türkiye’ bünyesinde yer alan sporcuların gösterileri festivalde izlenecekler arasında. Bu etkinliklerin yanında Drift kulübü desteğiyle Apexmasters pilotlarının drift şovları sergileyeceği festivalde; isteyenler tırmanma duvarı atölyeleri ve sporcuların farklı eğitimlerine katılarak bu heyecana ortak olabilecek.

CAMBAZ MOTOSİKLETLERDEN UNUTULMAZ GÖSTERİLER

Festivalde; spor oyunlarının yanında birbirinden zor hareketlerin sergilendiği motosiklet gösterileri izlenecek. Enduro İstanbul ekibi iki gün boyunca düzenleyeceği Motocross yarışları ve şovları ile Vadistanbul ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak. 2018 yazının heyecanı en yüksek festivalinde ilk gün yarışmalar, gösteriler ve eğitimler düzenlenirken ikinci gün eğitimler devam edecek ve katılımcı sporculara festival sonunda törenle ödülleri takdim edilecek.

Unutulmaz organizasyonlara ev sahipliği yapan Vadistanbul’da gerçekleşecek olan festival, Spor İstanbul’un katkılarıyla, düzenlenecek. Vadistanbul Extreme Fest’in iletişim sponsorluğunu üstlenen Sports TV ile birlikte, Casio G-Shock, Nescafe, Enduro İstanbul, Nikon ve Rockwell’de festivalin destekçilerinden.

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Vadiistanbul festival Vadistanbul Extreme Fest

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