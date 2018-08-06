Vadiistanbul Extream Fest ne zaman? Vadiistanbul Extream Fest nerede?

Serbest düşüş, tırmanış, motocross, kaykay, drift, bisiklet ve çok dahası. Tüm limitlerin zorlanacağı, enerjisi en yüksek festival ‘Vadistanbul Extreme Fest’ başlıyor. Vadistanbul ve Sportstouch tarafından bu sene ilk kez hayata geçirilecek olan Vadistanbul Extreme Fest, 11-12 Ağustos tarihlerinde Vadistanbul’da düzenlenecek. Aksiyon dolu iki güne sahne olacak festivalde sporcular birbirinden zorlu branşlarda yarışırken isteyenler de adrenalin dolu eğitimlere katılabilecek.

İzlerken dahi yürekleri ağızlara getiren spor oyunları ve zorluk derecesi en yüksek hareketlerin yer aldığı yarışmalarla Vadistanbul Extreme Fest başlıyor. Vadistanbul ve Sportstouch’ın birlikte hayata geçirdiği aksiyon dolu festival 11-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Vadistanbul’da düzenlenecek.

ÖNCE HEYECANI İZLE SONRA SEN DE İP ÜZERİNE!



İki gün sürecek Festival’de 10 metre yüksekten hava yastığı üzerine serbest düşüş deneyimi Big Jump, daha önce hiç gerçekleştirilmemiş ‘ateşli’ bir bisiklet akrobasisi BMX FreeFall, kaykay yarışmaları, 15 metre yükseklik ve 30 metre uzunluğunda ip üzerindeki parkurda yarışacak ‘SlackLine Türkiye’ bünyesinde yer alan sporcuların gösterileri festivalde izlenecekler arasında. Bu etkinliklerin yanında Drift kulübü desteğiyle Apexmasters pilotlarının drift şovları sergileyeceği festivalde; isteyenler tırmanma duvarı atölyeleri ve sporcuların farklı eğitimlerine katılarak bu heyecana ortak olabilecek.