Vagon üzerinde selfie yapan 2 Suriyeli, elektirik akımına kapıldı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(HATAY),(DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde öz çekim (selfie) yapmak için, vagonların üzerine çıkan 2 Suriyeli, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Olay, İskenderun Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Öz çekim yapmak isteyen, Suriyeli Rasim B. ve Vahil İ. vagonların üzerine çıktıkları sırada elektirik akımına kapıldı. Yüksek akıma kapılan Suriyeliler, çarpmanın şiddetiyle vagondan aşağı düştü. Vücutlarında yanık oluyan Suriyelilerin yardım çığlıkları üzerine, istasyon görevlileri geldi. 30 bin voltluk elektrik akımına kapılan Rasim B. ve Vahil İ.,'ye görevliler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Çarpmanın şiddetiyle şoka giren Suriyeliler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Hayati tehlileleri olan Suriyeliler yoğun bakıma alındı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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