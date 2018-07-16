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Vagonun üstünde yürürken akıma kapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 16:21 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, tren istasyonundaki vagonun üzerine çıkan Atilla Yarmay (14), elektrik tellerine değince akımına kapılarak, ağır yaralandı.

Vagonun üstünde yürürken akıma kapıldı

GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, tren istasyonundaki vagonun üzerine çıkan Atilla Yarmay (14), elektrik tellerine değince akımına kapılarak, ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Gölbaşı Garı'nda meydana geldi. Atilla Yarımay, istasyondaki trenin vagonlarından birinin üzerine çıktı. Vagonda yürüyen Yarımay, elektrik tellerine temas edince akımına kapılarak, zemine düştü. Olayı gören istasyondakiler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Yarımay'ı ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste yapılan ilk müdahalesi yapılan Atilla Yarmay, hayati tehlikesi bulunduğu için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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