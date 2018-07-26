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Gemlik’te karaya vuran yunus balığını doğradılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 00:13 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik İlçesinde karaya vuran yunus balığı vatandaşlar tarafından kesildi. O anlar vatandaşların kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyaya düşen görüntü vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü.

Gemlik’te karaya vuran yunus balığını doğradılar!

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde karaya vuran yunus balığı vatandaşlar tarafından kesildi.

O anlar çevrede bulunan vatandaşların telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

yunus

Olayla ilgili sosyal medya hesaplarında tepki gösteren vatandaşlar yetkilileri harekete geçmeye davet etti. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Gemlik yunus balığı yunus

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