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Vahşeti kötü koku ortaya çıkardı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 15:19 | Son Güncelleme

AVCILAR'da  bir evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine daireye giren polisler, çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi buldu.

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da bir evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine daireye giren polisler, çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi buldu.
Olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Cihangir Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en üst katında kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Daireye giren bir çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi buldu. Cesedin 59 yaşındaki M.K'ye ait olduğunu belirleyen polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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