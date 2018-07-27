- Vahşeti kötü koku ortaya çıkardı

Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA)
AVCILAR'DA bir evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine daireye giren polisler, çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi buldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Cihangir Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en üst katında kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Daireye giren polisler bir çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi buldu. Cesedin 59 yaşındaki M.K'ye ait olduğunu belirleyen polis olay yerinde inceleme başlattı. Yaklaşık 2 saat süren incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Avcılar Asayiş Büro Amirliği'nde sorguya alındı.
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