Vakfıkebir’de doğalgaz heyecanı

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi doğalgaza kavuşuyor.

AKSA Karadeniz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü Salih Ayaydın, Yapım Şefi Hasan Koç, Harita Şefi Burak Adanur ve Altyapı Sorumlusu Bülent Yeşilçiçek Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta’yı makamında ziyaret ettiler. Ardından Başkan Muhammet Balta ile birlikte ilçede doğalgaz hattının geçeceği güzergahlarda incelemelerde bulunarak notlar aldılar.

Ziyaretle ilgili bilgi veren AKSA Karadeniz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü Salih Ayaydın, "Belediye Başkanımız Muhammet Balta ile birlikte Vakfıkebir’de doğalgaz hattının geçeceği güzergahlarda incelemelerde bulunduk. Çalışmalar için Vakfıkebir’de çok uygun alanlar var. Vakfıkebir Doğalgaz şehir içi dağım hattı çalışmalarına 8 ay sonra başlamayı planlıyoruz. İnşallah kısa bir zaman içerisinde çalışmaları tamamlayarak ana hatla birleştirerek Vakfıkebir halkını doğalgazla buluşturacağız” dedi.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ise ‘Halkımıza verdiğimiz sözleri gerçekleştirebilmek için çok yoğun bir gayret gösteriyoruz. Seçimden önce doğalgaz projesinin sözünü vermiştik. Bugün geldiğimiz noktada bu sözümüzü de yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.