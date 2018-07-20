Vakfıkebir'de midibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2)- (Yeniden)

Sayın Yazıişleri Müdürlerine,

'Vakfıkebir'de midibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı' haberimizi ek bilgilerle yeniden veriyoruz.

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YENİDEN

Emre KOLTUK/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde yolcu midibüsü, ahşap elektrik direklerinin nakli sırasında vince bağlı halattan kurtularak yola düşen direğe çarpıp, devrildi. Kazada, midibüste bulunan Bekir Kukul (73) ve Serhan Akyol (22) yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Akyol'un bilgisayar mühendisliği bölümünden yeni mezun olduğu ve staj için midibüsle Trabzon'a gittiği öğrenildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Vakfıkebir ilçesi Yalıköy mevkiinde eski devlet sahil yolu üzerinde meydana geldi. Trabzon- Vakfıkebir arasında sefer yapan, Mehmet Dervişoğlu yönetimindeki 61 S 3508 plakalı yolcu midibüsü, Yalıköy viyadüğü yakınlarında yol kenarında ahşap ve demir elektrik direklerinin kamyona nakli sırasında 25 DB 327 plakalı vince bağlı halattan kurtularak yola doğru düşen direğe çarptı. Direk, seyir halindeki midibüsün ön camına çarparken, sürücü Dervişoğlu direksiyon kontrolünü yitirdi. Midibüs, yol kenarındaki beton bloğa da çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada, midibüste bulunan Bekir Kukul ve Serhan Akyol'un yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar ilk müdahale sonrası ambulansla çevredeki ve kentteki bazı hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazada yaşamını yitiren Serhan Akyol'un bilgisayar mühendisliği bölümünden yeni mezun olduğu ve staj için midibüsle Trabzon'a gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.