HABER

Vakfıkebir'de midibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2)- (Yeniden)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 13:14 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri Müdürlerine, 'Vakfıkebir'de midibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı' haberimizi ek bilgilerle yeniden veriyoruz.

Vakfıkebir'de midibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2)- (Yeniden)

Sayın Yazıişleri Müdürlerine,
'Vakfıkebir'de midibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı' haberimizi ek bilgilerle yeniden veriyoruz.
-------------
YENİDEN

Emre KOLTUK/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde yolcu midibüsü, ahşap elektrik direklerinin nakli sırasında vince bağlı halattan kurtularak yola düşen direğe çarpıp, devrildi. Kazada, midibüste bulunan Bekir Kukul (73) ve Serhan Akyol (22) yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Akyol'un bilgisayar mühendisliği bölümünden yeni mezun olduğu ve staj için midibüsle Trabzon'a gittiği öğrenildi.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Vakfıkebir ilçesi Yalıköy mevkiinde eski devlet sahil yolu üzerinde meydana geldi. Trabzon- Vakfıkebir arasında sefer yapan, Mehmet Dervişoğlu yönetimindeki 61 S 3508 plakalı yolcu midibüsü, Yalıköy viyadüğü yakınlarında yol kenarında ahşap ve demir elektrik direklerinin kamyona nakli sırasında 25 DB 327 plakalı vince bağlı halattan kurtularak yola doğru düşen direğe çarptı. Direk, seyir halindeki midibüsün ön camına çarparken, sürücü Dervişoğlu direksiyon kontrolünü yitirdi. Midibüs, yol kenarındaki beton bloğa da çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada, midibüste bulunan Bekir Kukul ve Serhan Akyol'un yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar ilk müdahale sonrası ambulansla çevredeki ve kentteki bazı hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazada yaşamını yitiren Serhan Akyol'un bilgisayar mühendisliği bölümünden yeni mezun olduğu ve staj için midibüsle Trabzon'a gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Vakfıkebir'de midibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2)- (Yeniden)Vakfıkebir'de midibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2)- (Yeniden)Vakfıkebir'de midibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2)- (Yeniden)Vakfıkebir'de midibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2)- (Yeniden)

PARTNERDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilirDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilir
Oğlunun vurulduğunu öğrenen baba, kalp krizi geçirip öldüOğlunun vurulduğunu öğrenen baba, kalp krizi geçirip öldü
İstanbul'dan Bartın'a gelen motosikletli genç kaybolduİstanbul'dan Bartın'a gelen motosikletli genç kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

İlginizi Çekebilir

Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar

Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

Denizli'nin Tavas ilçesinde korkunç olay! Yavru köpeği asarak öldürdüler

Denizli'nin Tavas ilçesinde korkunç olay! Yavru köpeği asarak öldürdüler

Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burçlar tatil rotanızı da belirliyor! İşte burcunuzun özelliklerine göre tatil rotaları...

Burçlar tatil rotanızı da belirliyor! İşte burcunuzun özelliklerine göre tatil rotaları...

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar

Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar

Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...

Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.