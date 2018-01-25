Vale cinayetine adı karışan Hakan E'nin teslim olduğu ortaya çıktı

Sayın abonelerimize "Vale cinayetinde gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi" başlıklı haberimizi, haberde adı geçen Hakan E'nin kendisinin teslim olduğunun belirlenmesi üzerine düzelterek yeniden veriyoruz.

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Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) KADIKÖY Caddebostan'da bir restoran çıkışında Murat Oğuzorhan ve Emre Ağbaş'ın vurularak öldürüldüğü saldırıya adı karışan vale Hakan E.'nin teslim olduğu ortaya çıktı. Adliyeye çıkarılan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Polis olayın ardından başlattığı çalışmada kavgaya ve cinayete adı karışan 2 valenin kimliğini tespit etmişti. Şüpheliler Halim T., ile Hakan E., o tarihten bu yana polis tarafından aranıyordu. Gayrettepe'de bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine gelen Hakan E. işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk edildi.

1'i KADIN 2 EMNİYET AMİRİ AÇIĞA ALINMIŞTI

Olayda silah kullandığı tespit edilen diğer vale Mehmet Halim T.'nin ise yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan cinayetin işlendiği sırada olay yerinde oldukları tespit edilen ve kavgaya karıştıkları iddia edilen 1'i kadın 2 emniyet amiri daha önce açığa alınmıştı.