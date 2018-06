Vali Azizoglu'ndan kan davalı aileler arasında barış girişimi

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Valisi Seyfettin Azizoğlu, Karaçoban ilçesinde aralarında husumet olan aileler arasında sükunetin sağlanması amacıyla kanaat önderleri ile görüştü.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, barış ve huzurun sağlanması amacıyla ilçenin önde gelen aileleriyle görüş alışverişinde bulundu. Beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Karaçoban Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile birlikte ilçe kaymakamlık binasında mahalle sakinleriyle görüşen Vali Azizoğlu, kavgadan herkesin zarar göreceğini söyledi. Ailelerin acısının büyük olduğunu ifade eden Vali Azizoğlu şunları söyledi:

"21'nci yüzyılda bu tür olayların yaşanmasını tasvip etmiyoruz. Çünkü bu kin, bu nefret yarın sizden sonra çocuklarınıza kadar uzar. Bu yüzden her iki aile bir an evvel bu husumete son vermeli. Devlet olarak bizlerde ne yapabiliriz konusunda sizlerle görüşüp, bu doğrultuda adım atmak istiyoruz. İşte görüyorsunuz, bu bölgelerde terör bitti, huzur ve kardeşlik başladı. Bu huzur ortamına gölge düşmemesi için bu husumeti bitirmemiz gerekiyor. Bunun sonu yok, herkes yaptığı işten dolayı hukuk karşısına çıkacaktır. Hiç kimse ceza mercisi değildir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Ortada bir suç var ise bunun gereğini yapacak tek makam yargıdır. Bu yüzden kimse öç alma veya ceza kesme gibi bir yanlışa düşmesin. Şimdiye kadar bu tür olaylarda kazanan olmadı. Sizler bizim vatandaşımızsınız ve biz hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamasını bile istemeyiz. Bu acı olaylarında yaşanmasını kesinlikle istemezdik. Olayların daha da derinleşmemesi için her iki ailenin de aklıselim davranacağını umut ediyorum. Hepimizde biliyoruz ki kan kanla temizlenmez."

KARAÇOBAN'DA NELER OLMUŞTU

Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde 24 Haziran seçim günü öğleden sonra, aralarında kan davası bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri, oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Çıkan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Okulda ve bahçesinde büyük panik yaşanırken, ortalık savaş alanına döndü. Olayda İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile kan davalı oldukları Yazan Ailesi'nden Agit Yazan öldü, Ömer Yazan, Fetullah Yazan ve Mehmet Yazan da yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ilçede geniş güvenlik önlemi alındı.

CENAZEYE GİDERKEN YOLDA ÖLDÜRÜLDÜ

İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz da 25 Haziran'da ağabeyinin cenazesini almak üzere İstanbul'dan Erzurum'a giderken Erzincan'daki dinlenme tesisinde tabanca ile vurularak öldürüldü. F.Y. isimli bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Y.Y., jandarma tarafından yakalandı.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan Mehmet Sıddık Durmaz ile Agit Yazan'ın cenazeleri farklı saatlerde Karaçoban ilçesine götürüldü. Ağabeyinin cenazesi için gelirken öldürülen Savaş Durmaz'ın otopsisi yapıldığı sırada Mehmet Sıddık Durmaz'ın cenazesi Kopal Mahallesi'nde, Agit Yazan'n cenazesi ise 6 kilometre uzaklıktaki Seyhan Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemleri arasında toprağa verilmişti.