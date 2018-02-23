Vali Ceylan: Tekirdağ'da 187 FETÖ firarisi var

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Valisi Mehmet Ceylan, FETÖ/PDY terör örgütü ile yapılan çalışmaları anlatıp, "FETÖ ile mücadele kapsamında adli makamlarca gözaltına alınan 2 bin 382 kişiden, 691 kişi tutuklandı. 1099 kişi adli kontrol ile serbest, 352 kişi ise savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Firari olan 187 kişi ise kolluk kuvvetlerimiz tarafından aranmaları devam etmektedir" dedi.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, polisevinde düzenlediği toplantıda 2017 yılının değerlendirilmesini yaptı. Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş'ın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Vali Ceylan, Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere muzafferiyetler dileyerek, "2017 yılı devletimiz ve halkımızın yaşamı açısından acı ve tatlı olayların bir arada yaşandığı, bir yandan bilimde, sanayide,ekonomide ilerlemeye çalışırken diğer yandan ülkemize ve milletimize karşı tehdit oluşturan FETÖ/PDY, PKK, DAEŞ ve diğer terör örgütleri ile mücadele ettiğimiz bir yıl oldu" dedi.

Tekirdağ'da gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonlarına değinen Ceylan, "Tüm ülkede olduğu gibi bu hain kalkışmayı gerçekleştiren FETÖ ile ilimizde de mücadele aynı ciddiyetle devam etmektedir. FETÖ ile mücadele kapsamında adli makamlarca gözaltına alınan 2 bin 382 kişiden, 691 kişi tutuklandı. 1099 kişi adli kontrol ile serbest, 352 kişi ise savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Firari olan 187 kişi ise kolluk kuvvetlerimiz tarafından aranmaları devam etmektedir. Hakkında idari işlem yapılan 49 hakim ve savcı, 1 vali yardımcısı, 1 kaymakam, 2 kaymakam adayı, 179 öğretmen, 141 emniyet personeli, 45 öğretim görevlisi, 22 müftülük görevlisi, 227 ise diğer kurumlardan olmak üzere toplam 667 kamu kurumu görevlisi mesleklerinden ihraç edildi" dedi.

OHAL KOMİSYONUNA 466 BAŞVURU

OHAL Bürosu'na başvuruların toplanarak Ankara'daki gerekli mercilere iletildiğini söyleyen Ceylan, "Kurumların soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için, toplamda 336 personel görevden uzaklaştırılırken, soruşturmalar sonucunda 191'i görevine tekrar iade edilmiştir. FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili olarak Tekirdağ genelinde haklarında idari işlem yapılarak meslekten ihraç edilen ve görevden uzaklaştırılan toplam 780 kamu personeli göreve iade edilmek için OHAL bürosuna dilekçe verdiler. 785 sayılı KHK ile kurulan OHAL Komisyonu'na 14 Şubat tarihine kadar 466 başvuru yapılıp gerekli yerlere iletilmiştir. Özel eğitim kurumlarında görevli 105 eğitim ve öğretim görevlisinin çalışma izinleri iptal edilmiştir. Tekirdağ'da 667 sayılı KHK kapsamında 3 özel eğitim faaliyeti yürüten şirket, 4 özel okul, 14 kurs merkezi, 6 öğrenci yurdu ile 7 derneğin kapatılma işlemleri yapılmış, daha önceki KHK ile kapatılan bir dernek yeniden açılmıştır" dedi.

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