Vali Demirtaş’ın duyarlılığı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Sarıçam ilçesinde rast geldiği kazada yaralanan motosiklet sürücüsüyle ilgilenip ambulans gelinceye kadar başından ayrılmadı.

Vali Demirtaş makam aracıyla giderken, Çınarlı Mahallesi, 1580 Sokak Hekimköy Bulvarı 20 DA 359 plakalı motosikletiyle kaza yaparak yaralanan Ziya Kadiroğlu’na (42) denk geldi. Aracından inen Vali Demirtaş, korumalarından ambulans çağırmasını istedi. Vali Demirtaş, ambulans gelinceye kadar da geçmiş olsun dileğinde bulunduğu yaralı sürücünün yanından ayrılmadı.

Kaza yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalede bulunduğu motosiklet sürücüsünü ambulans ile hastaneye götürdü. Yaralı

kaldırıldığı hastanede ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Motosiklet ise polis ekiplerince sürücünün ailesine teslim edildi.