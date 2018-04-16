Vali Elban, yaralı askerleri ziyaret etti

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) - AĞRI Valisi Süleyman Elban, Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerleri tedavi gördükleri Ağrı ve Doğubayazıt Devlet hastanelerinde ziyaret etti.
Vali Süleyman Elban, Ağrı Dağı bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 3 askeri ziyaret etti. 2'si Doğubayazıt, 1'i de Ağrı Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Elban, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Vali Elban, bir süre yaralı askerlerle sohbet etti.
Ziyaretlerde, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da Vali Elban'a eşlik etti.
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