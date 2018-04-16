HABER

Vali Elban, yaralı askerleri ziyaret etti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 22:16 | Son Güncelleme

 AĞRI Valisi Süleyman Elban, Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerleri tedavi gördükleri Ağrı ve Doğubayazıt Devlet hastanelerinde ziyaret etti.

Vali Elban, yaralı askerleri ziyaret etti

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) - AĞRI Valisi Süleyman Elban, Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerleri tedavi gördükleri Ağrı ve Doğubayazıt Devlet hastanelerinde ziyaret etti.
Vali Süleyman Elban, Ağrı Dağı bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 3 askeri ziyaret etti. 2'si Doğubayazıt, 1'i de Ağrı Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Elban, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Vali Elban, bir süre yaralı askerlerle sohbet etti.
Ziyaretlerde, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da Vali Elban'a eşlik etti.

FOTOĞRAFLI

Vali Elban, yaralı askerleri ziyaret ettiVali Elban, yaralı askerleri ziyaret ettiVali Elban, yaralı askerleri ziyaret etti

AB'den skandal 'Afrin Harekatı' hamlesiAB'den skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi
ABD vurdu, Rusya ve İran rahat bir nefes aldıABD vurdu, Rusya ve İran rahat bir nefes aldı
Selahattin Demirtaş için karar verildiSelahattin Demirtaş için karar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Ermenistan karıştı! İsyancılar ortalığı savaş alanına çevirdi

Ermenistan karıştı! İsyancılar ortalığı savaş alanına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Kız yurduna giren şüpheli, paniğe neden oldu

Kız yurduna giren şüpheli, paniğe neden oldu

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.