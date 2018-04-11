Vali Küçük’ten yaralı öğretmenlere ziyaret

Bursa Valisi İzzettin Küçük, okulda bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu yaralanan yaralı öğretmenleri hastanede ziyaret etti.
Sabah saatlerinde Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlk ve Ortaokulu’nda meydana gelen olayda; polis memuru İlhan Ö. çocuğunun sınıfının değiştirilmesi konusunda tartışma yaşadığı Okul Müdiresi Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş’ı silahla yaraladı. Delibaş ve Taş, 112 ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Eğitim Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, yaralı öğretmenleri ziyaret etti. Küçük, Müdür Yardımcısı Delibaş ve Taş’ın son durumları hakkın bilgi aldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Taş’ın odasına giden Küçük, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Eğitim Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numar Şeker, “Okul Müdiresi Tülay Taş’ın 1 ayağına 5, diğer ayağına 3 toplamda 8 kurşun isabet etmiş. Kendisi hala daha ameliyatta. Hayati tehlikesi devam ediyor. Serkan hocamızın ayağına tek kurşun isabet etmiş. Onun şuan için hayati tehlikesi yok. Öğretmene şiddete karşı Milli Eğitim Bakanlığı’nın devreye girmesi gerekiyor. Şiddete karşı yasal düzenleme yapılması lazım” dedi.
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