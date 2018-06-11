Vali Şahin: Yangın kısmen kontrol altına alındı

Alper KORKMAZ- Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, Davutpaşa'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında 06.30 sıralarında başlayan yangın ile ilgili açıklama yaptı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, olay yerine gelen Vali Şahin, "Yangına 89 araçla müdahale ediliyor. Yangın kısmen kontrol altına alındı. 5 katlı. Her katı 2 bin metrekareden 10 bin metrekarelik binada yangın başladı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybına dair bir bilgi yok. Fabrika sahiplerinin verdiği bilgiye göre de içeri de kimse yok. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil" dedi.
(FOTOĞRAF)
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