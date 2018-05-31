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Vali Toprak, 1565 rakımlı üs bölgesinde Mehmetçik ile iftar yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 14:29 | Son Güncelleme

HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, terörle mücadelede önemli operasyonların yürütüldüğü Kolbaşı köyü yakınlarındaki 1565 rakımlı üs bölgesinde askerlerle birlikte iftar yaptı.  Hakkari Valisi Toprak, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Zap Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı Kolbaşı köyü yakınlarında bulunan ve Hakkari- Van yolunun güvenliğinin sağlandığı 1565 rakımlı tepede görev yapan asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, terörle mücadelede önemli operasyonların yürütüldüğü Kolbaşı köyü yakınlarındaki 1565 rakımlı üs bölgesinde askerlerle birlikte iftar yaptı.

Hakkari Valisi Toprak, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Zap Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı Kolbaşı köyü yakınlarında bulunan ve Hakkari- Van yolunun güvenliğinin sağlandığı 1565 rakımlı tepede görev yapan asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti. Ziyarette, üs bölgesindede vatan savunması yapan bir askerin ezan okunmasının ardından Vali Toprak ve beraberindekiler, askerlerle birlikte iftar yaptı. Vali Toprak, iftarını beraber yatığı askerlerle bir süre sohbet ederken, vatani görevlerinde başarı ve kolaylık diledi.

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