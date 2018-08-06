Vali Toprak, patlamada yaralanan 8 polisi ziyaret etti

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yolu tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu yaralanan 8 özel harekat polisini hastanede ziyaret etti.
Yüksekova'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çobanpınar köyü yakınlarındaki Meskan Tepe mevkiinden 3 Ağustos'ta gece görevden dönen polisleri taşıyan, zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 9 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Hakkari'ye sevk edildi. Tedaviye alınan yaralı polislerden Recep Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Hakkari Valisi Toprak da hastanede tedavileri süren 8 yaralı polisi ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Toprak, yaralı polislerle bir süre sohbet ederek sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.
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