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Vali yardımcısının eşine kafa atan şahıs serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 19:38 | Son Güncelleme

Antalya’da çıkan otopark kavgasında vali yardımcısının eşine kafa atan güvenlik görevlisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya’da çıkan otopark kavgasında vali yardımcısının eşine kafa atan güvenlik görevlisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik görevlisine ayrıca yurt dışına çıkış yasağı verildi.
Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Özel İdare lojmanlarının girişinde meydana gelen olayda iddiaya göre, güvenlik görevlisi A.Ş., lojmanların yanındaki Antalya İl Jandarma Komutanlığında işi olduğu gerekçesiyle otomobilini Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk’ün otomobilinin önüne bıraktı. Bu sırada misafirleri Elman İbrahim ile otomobillerinin yanına gelen vali yardımcısının eşi Cumhur Baştürk, A.Ş.’den aracını çekmesini istedi. Baştürk’ün ikazına rağmen jandarmaya gideceğini belirten A.Ş, ikazların devam etmesi üzerine sinirlenerek Baştürk’e saldırıp kafa attı. Daha önce burnundan ameliyat olduğu öğrenilen Baştürk, kanlar içerisinde yere yığılırken kavgayı ayırmaya çalışan Baştürk’ün misafiri Elman İbrahim’in sol kaşı açıldı.
Olaydan sonra kaçan A.Ş. asayiş şube ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Bugün sorgusu tamamlanan A.Ş., adliyeye sevk edildi. A.Ş. mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağıyla konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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