HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Valiliğin bahçesindeki ağaç devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 12:50 | Son Güncelleme

FATİH'te bulunan İstanbul Valiliği'nin bahçesindeki ağaç, sağanak yağmur sonrası yolun karşısında bulunan caminin çatısına devrildi.  İstanbul Valiliği bahçesindeki ağaç sabah saatlerinde ikiye yarılarak devrildi.

Valiliğin bahçesindeki ağaç devrildi

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) FATİH'te bulunan İstanbul Valiliği'nin bahçesindeki ağaç, sağanak yağmur sonrası yolun karşısında bulunan caminin çatısına devrildi.
İstanbul Valiliği bahçesindeki ağaç sabah saatlerinde ikiye yarılarak devrildi. Ağaçtan kopan parçalar, valiliğin karşısında bulunan Hacı Beşir Ağa Camii'nin çatısına düştü. Kimsenin yaralanmadığı olayda, kopan ağaç parçaları nedeniyle bir süre Hükümet Konağı Sokağı trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Fatih Belediyesi'ne bağlı ekipler, cami çatısına düşen ağacın parçalarını aldı. Ekiplerinin çalışmaların ardından yol trafiğe tekrar açıldı.

(FOTOĞRAF)

Valiliğin bahçesindeki ağaç devrildiValiliğin bahçesindeki ağaç devrildiValiliğin bahçesindeki ağaç devrildiValiliğin bahçesindeki ağaç devrildi

PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
Kayseri'de kablo çalan 2 hırsız tutuklandıKayseri'de kablo çalan 2 hırsız tutuklandı
Köpeğinin ölmesine yol açan temizlik işçisine soruşturmaKöpeğinin ölmesine yol açan temizlik işçisine soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu

Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu

'Arsamı sat komisyonunu al' diyerek dolandırdı

'Arsamı sat komisyonunu al' diyerek dolandırdı

Eşini fare zehiri kattığı yemekle öldürecekti!

Eşini fare zehiri kattığı yemekle öldürecekti!

Polis alarma geçti: İki araca takip cihazı yerleştirip kaçtılar

Polis alarma geçti: İki araca takip cihazı yerleştirip kaçtılar

Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.