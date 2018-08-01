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Valilik binası yanında ses bombası paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 19:25 | Son Güncelleme

ANTALYA Valiliği ek binası yanında bir otomobilden atılan ses bombası paniğe neden oldu.

Alparslan ÇINAR- Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Valiliği ek binası yanında bir otomobilden atılan ses bombası paniğe neden oldu. Olay, Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 345 Sokak üzerindeki Antalya Valiliği ek binası yanında meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen bir otomobildeki kişi ya da kişiler, iddiaya göre sokak üzerine gelince camı açarak yola bir cisim attı. Kısa süre sonra büyük gürültüyle patlayan cisim için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terör Şube Müdürlüğü'nden ekipler de bölgede önlem aldı. Yol kenarında plastik parçaları ve bir miktar barut izi tespit eden polis, incelemesi için olay yeri inceleme ekiplerinden destek istedi. Plastik parçalarını toplayan ve çevrede inceleme yapan ekipler parçaların bir ses bombasına ait olduğunu tespit etti. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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