Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ve Nazımiye kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığı bildirildi.
2 SIĞINAK İMHA EDİLDİ
Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz merkez ve Nazımiye ilçemiz kırsalında yapılan operasyonlar kapsamında 2 adet sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde, 2 adet basma EYP düzeneği, 2 metre kablo, 4 adet pil bloğu, 4 adet dolu mutfak tüpü, 13 adet boş mutfak tüpü, 3 adet akü, 5 adet terörist kıyafeti, 7 çift ayakkabı, 7 adet mont, 5 litre motor yağı, 7 adet gaz lambası, 1 adet soba, 10 adet soba borusu, 1 adet banyo kazanı, 8 adet battaniye, 7 adet 50 kova, çok miktarda kalem pil, tıbbi ilaç ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.
Ayrıca terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
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