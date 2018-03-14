HABER

Valilik önünde bıçakla intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 15:27 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ Valiliği önünde bıçakla intihara kalkışan Fethi A., polisin iknasıyla eylemine son vererek, hastaneye kaldırıldı.  ​Saat 11.00 sıralarında Merkez Çarşı Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki valilik binasının önüne gelen Fethi A.

Valilik önünde bıçakla intihara kalkıştı

Erkan BAY/ELAZIG, (DHA)- ELAZIĞ Valiliği önünde bıçakla intihara kalkışan Fethi A., polisin iknasıyla eylemine son vererek, hastaneye kaldırıldı.
​Saat 11.00 sıralarında Merkez Çarşı Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki valilik binasının önüne gelen Fethi A. elinde bıçakla, bağırıp kendisine keseceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Amatör ligde mücadele eden Rızaiye Gençlikspor kulübünde yöneticilik yaptığı belirtilen Fethi A., polis tarafından ikna edilerek elindeki bıçağı bıraktı.
Fethi A., ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Valilik önünde bıçakla intihara kalkıştıValilik önünde bıçakla intihara kalkıştıValilik önünde bıçakla intihara kalkıştı

Üniversite rektörünün giysisi olay olduÜniversite rektörünün giysisi olay oldu
Türkiye'yi sarsan kazada detaylar belli olduTürkiye'yi sarsan kazada detaylar belli oldu
Bu sözlere hiç kimse inanamadıBu sözlere hiç kimse inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balıkesir’de uyuşturucu satıcı 2 kişi tutuklandı

Balıkesir’de uyuşturucu satıcı 2 kişi tutuklandı

Çanakkale’de trafik kazası: 3 yaralı

Çanakkale’de trafik kazası: 3 yaralı

DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı, adliyeye sevk edildi

DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı, adliyeye sevk edildi

Öldürmeden önce sigara ve su içirmiş

Öldürmeden önce sigara ve su içirmiş

Giresun’da patpat bahçeye yuvarlandı: 1 yaralı

Giresun’da patpat bahçeye yuvarlandı: 1 yaralı

Doktora silahla tehdit iddiası (2)

Doktora silahla tehdit iddiası (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.