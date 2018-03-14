Valilik önünde bıçakla intihara kalkıştı

Erkan BAY/ELAZIG, (DHA)- ELAZIĞ Valiliği önünde bıçakla intihara kalkışan Fethi A., polisin iknasıyla eylemine son vererek, hastaneye kaldırıldı. Saat 11.00 sıralarında Merkez Çarşı Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki valilik binasının önüne gelen Fethi A. elinde bıçakla, bağırıp kendisine keseceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Amatör ligde mücadele eden Rızaiye Gençlikspor kulübünde yöneticilik yaptığı belirtilen Fethi A., polis tarafından ikna edilerek elindeki bıçağı bıraktı. Fethi A., ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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