Valilik yakınında korkutan yangın

Antalya’da valilik binasına yakın metruk binada çıkan yangın korkuttu. Çevredeki apartmanları da tehdit eden yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın, 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 25 Sokak üzerindeki 4 katlı metruk binanın 3. katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, valiliğe yaklaşık 50 metre uzaklıktaki boş bir binada alevleri görenler, polis ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale edip, yangını kontrol altına alırken, polis de sokağa yakın bölgedeki Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi’ni trafiğe kapattı.
Yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında binada maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan, evsiz şahısların yaşadığı öğrenilen binada daha önce de yangın çıktığı belirtildi.
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