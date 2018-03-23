Valilikten dolandırıcılara karşı uyarı

Elazığ Valiliği, vali ve idarecilerin adını kullanarak yardım topladıklarını ifade eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “Son zamanlarda kendisini Elazığ Valisi, vali yardımcısı veya daire müdürü olarak tanıtan şahısların, işadamlarımızı arayarak Elazığ Valiliğince bir yardım kampanyası başlatıldığını beyan ederek verdikleri hesap numarasına bağış yapılmasını istedikleri tespit edilmiştir. Valiliğimizce başlatılan herhangi bir yardım kampanyası bulunmamakta olup bağış talebinde bulunan bu şahıslarla valiliğinin hiçbir ilgisi yoktur. Vatandaşlarımızın ve iş adamlarımızın bu tür telefon aramalarına itibar etmemesi, durumu gecikmeksizin valiliğimize, adli makamlara veya güvenlik birimlerine bildirmesi gerekmektedir” denildi.