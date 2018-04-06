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Valilikten dolandırıcılık uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 15:07 | Son Güncelleme

Malatya Valiliği, basın kuruluşlarına bir bilgilendirme açıklaması göndererek, dolandırıcılık uyarısında bulundu.Açıklamada, kimliği belirlenemeyen kişilerin, iş adamı, vatandaş ve esnafı kendilerini Malatya Valiliğinden aradıklarını söyleyerek, tekerlekli sandalye ve diğer yardımlar için para istemek suretiyle dolandırdıkları belirtildi.Malatya Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:"Son günlerde kimliği belirlenemeyen kişilerce, ilimizde ve ilimiz dışındaki şehirlerde ticari faaliyette bulunan iş adamlarımız, vatandaşlarımız, esnafımız Valilik Makamı ve Valilik Özel Kalem Müdürlüğü adına arandığı, tekerlekli sandalye ve değişik sebeplerle yardım talep edilerek dolandırıcılık yapıldığı anlaşılmıştır.

Malatya Valiliği, basın kuruluşlarına bir bilgilendirme açıklaması göndererek, dolandırıcılık uyarısında bulundu.
Açıklamada, kimliği belirlenemeyen kişilerin, iş adamı, vatandaş ve esnafı kendilerini Malatya Valiliğinden aradıklarını söyleyerek, tekerlekli sandalye ve diğer yardımlar için para istemek suretiyle dolandırdıkları belirtildi.
Malatya Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
"Son günlerde kimliği belirlenemeyen kişilerce, ilimizde ve ilimiz dışındaki şehirlerde ticari faaliyette bulunan iş adamlarımız, vatandaşlarımız, esnafımız Valilik Makamı ve Valilik Özel Kalem Müdürlüğü adına arandığı, tekerlekli sandalye ve değişik sebeplerle yardım talep edilerek dolandırıcılık yapıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle ilimiz ve ilimiz dışındaki iş adamlarımızın, vatandaşlarımızın, esnafımızın, Vali, Vali yardımcıları veya kurum amirlerinin adı kullanılarak yapılan yardım taleplerine itibar etmemeleri, konuyu hemen Valilik makamına veya Emniyet birimlerine intikal ettirmeleri hususunda gerekli dikkat ve duyarlılığı göstermeleri önem arz etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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