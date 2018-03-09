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Valilikten ‘kayıp kadın’ açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 21:41 | Son Güncelleme

Samsun Valiliği, Canik ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki kadını arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “07 Mart günü saat 19.00 sıralarında Canik ilçesi Avluca Mahallesi’nden Hasan Çilingir isimli şahıs, akrabası Ayşe Şen(80) isimli şahsın sabah saat 10.00 sıralarında evinden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini beyan ederek kayıp müracaatında bulunmuştur.

Valilikten ‘kayıp kadın’ açıklaması

Samsun Valiliği, Canik ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki kadını arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “07 Mart günü saat 19.00 sıralarında Canik ilçesi Avluca Mahallesi’nden Hasan Çilingir isimli şahıs, akrabası Ayşe Şen(80) isimli şahsın sabah saat 10.00 sıralarında evinden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini beyan ederek kayıp müracaatında bulunmuştur. Kayıp şahsın bulması maksadıyla Avluca Mahallesi ve civar mahallelerde İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ekipleri ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı Köpek Timi’nce saat 20.00’den itibaren arama faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan araştırmalar neticesinde Kaşyayla Mahallesi’nde aynı gün saat 15.00 sıralarında kayıp şahsı gören bir görgü tanığı tespit edilmiş, görgü tanığı ile yapılan mülakatta bayanın köpeğiyle birlikte Samsun istikametine yaya olarak giderken gördüğünü beyan etmiş ve resim üzerinden tespit etmiştir. Arama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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