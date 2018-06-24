HABER

Valilikten 'Leyla' açıklaması: Seçim için ara verildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 11:07 | Son Güncelleme

AĞRI Valiliği'nce Bezirhane köyünde kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmalarının seçim günü de sürdürüldüğü duyuruldu.  Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezinde oturan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin bayramın 1'inci günü gittiği Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin yapıldığı bugün de sürdürüldüğü belirtildi.

Valilikten 'Leyla' açıklaması: Seçim için ara verildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

AĞRI, (DHA) - AĞRI Valiliği'nce Bezirhane köyünde kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmalarının seçim günü de sürdürüldüğü duyuruldu.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezinde oturan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin bayramın 1'inci günü gittiği Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin yapıldığı bugün de sürdürüldüğü belirtildi. Bazı basın ve yayın organlarında yer alan, Leyla Aydemir'in aranmasına yönelik çalışmalara seçim nedeniyle 1 gün ara verildiği yönündeki haberler üzerine yapılan açıklama şöyle:
"Emniyet ve asayiş hizmetleri 365 gün 24 saat kesintisiz sunulan kamu hizmeti olup, seçim, bayram, afet, mesai içi-mesai dışı, gündüz-gece veya benzeri herhangi bir nedenle bu hizmetler durdurulamaz, aksatılamaz veya yavaşlatılamaz. Kayıp kızımızın aranmasına seçim için bir gün ara verildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere konu ile ilgili İlimiz ve il dışında gelen tüm görevlilerimiz, kayıp haberinin alındığı gün olan bayramın birinci gününden itibaren kesintisiz olarak kızımızın arama faaliyetine devam etmektedirler. Bu faaliyet kayıp olan kızımız bulununcaya kadar 7 gün 24 saat hiç bir şekilde ara verilmeden sürdürülecektir."

FOTOĞRAFLI

Valilikten 'Leyla' açıklaması: Seçim için ara verildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadırValilikten 'Leyla' açıklaması: Seçim için ara verildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadırValilikten 'Leyla' açıklaması: Seçim için ara verildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadırValilikten 'Leyla' açıklaması: Seçim için ara verildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
Otomobil, yolda kanlar içinde yatan genci ezdiOtomobil, yolda kanlar içinde yatan genci ezdi
Felçli çift, oylarını kullandıktan sonra gözyaşlarına boğulduFelçli çift, oylarını kullandıktan sonra gözyaşlarına boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

İlginizi Çekebilir

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu

Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu

Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu

Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale'de 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.