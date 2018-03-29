HABER

Valilikten saldırı açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 17:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valiliği, Hazro ilçesinde güvenlik güçlerine bir grup PKK’lı terörist tarafından roketatar ve silahlarla düzenlenen saldırıda 6 askerin hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandığını açıkladı.Diyarbakır Valiliğince, Hazro ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Diyarbakır Valiliği, Hazro ilçesinde güvenlik güçlerine bir grup PKK’lı terörist tarafından roketatar ve silahlarla düzenlenen saldırıda 6 askerin hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandığını açıkladı.
Diyarbakır Valiliğince, Hazro ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Hazro ilçesinde mayın/EYP araması sonrası güvenlik kuvvetlerimize, 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 13.30 sıralarında, 3 kişi oldukları değerlendirilen terörist grup tarafından roketatarlı ve silahlı saldırıda bulunulmuştur. Söz konusu saldırı neticesinde, 6 güvenlik personeli hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı güvenlik personelimiz Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine sevk edilerek ivedi olarak tedavilerine başlanmıştır. Olayın faili teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon devam etmektedir” denildi.

E-Devlet vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi!E-Devlet vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi!
Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kaybolduMeriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu
Netanyahu neden hastaneye kaldırıldı? İşte son durumuNetanyahu neden hastaneye kaldırıldı? İşte son durumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Yemek siparişi getiren kurye eve girip müşteriyi dövdü! O anlar kamerada

Yemek siparişi getiren kurye eve girip müşteriyi dövdü! O anlar kamerada

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.