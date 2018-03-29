Valilikten saldırı açıklaması

Diyarbakır Valiliği, Hazro ilçesinde güvenlik güçlerine bir grup PKK’lı terörist tarafından roketatar ve silahlarla düzenlenen saldırıda 6 askerin hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandığını açıkladı.

Diyarbakır Valiliğince, Hazro ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Hazro ilçesinde mayın/EYP araması sonrası güvenlik kuvvetlerimize, 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 13.30 sıralarında, 3 kişi oldukları değerlendirilen terörist grup tarafından roketatarlı ve silahlı saldırıda bulunulmuştur. Söz konusu saldırı neticesinde, 6 güvenlik personeli hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı güvenlik personelimiz Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine sevk edilerek ivedi olarak tedavilerine başlanmıştır. Olayın faili teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon devam etmektedir” denildi.