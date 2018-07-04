Valilikten yaylada teröristlere yardım edenlere uyarı

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK Valiliği, önceki yıllarda kullanıma kapatılan yayla, mera ve otlak ile kışlakların, hükümetin politikaları doğrultusunda, 6 Mart tarihinde kullanıma açıldığını belirterek, bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yardım eden ve onları görüp güvenlik birimlerine bildirmeyenler hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şırnak'ın ekonomisinde önemli bir yere sahip olan hayvancılığın geliştirilmesi, vatandaşların istihdam ve refah seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla; daha önceki yıllarda kullanıma kapatılan il sınırlarındaki yayla, mera, otlak ve kışlakların hükümetin politikaları doğrultusunda 6 Mart 2018 tarihinde açılarak vatandaşların hizmetine sunulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bununla birlikte bir kısım yaylacının, göçer ve sürü sahibinin, bölücü terör örgütü mensuplarını çadırlarında ve sürülerinin içerisinde gizlemek ve malzeme temin etmek suretiyle yardım ve yataklık yaptıkları, ayrıca bölücü terör örgütü mensuplarını gördükleri halde ilgili merciilere bilgi vermedikleri tespit edilmiştir. Bu tür yasadışı tutum ve davranış içerisinde bulunan göçer ve sürü sahipleri öncelikle cezai işlem uygulanması için adli mercilere sevk edilecek olup, akabinde izinleri iptal edilerek kullanmakta oldukları yayla, mera, otlak ve kışlaklardan men edileceklerdir."

