Valinin adını kullanıp, dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın adını kullanarak, iş adamını dolandıran 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, iş adamı M.İ.’yi arayan bir kişi, kendisini Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın Özel Kalem Müdürü olarak tanıtarak tekerlekli sandalye alımı için 30 bin TL istedi. İkna olan M.İ’de de verilen hesap numarasına parayı yatırdı. Daha sonra şahsa ulaşamayan M.İ. dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, şüphelinin aradığı hattın sahibi E.D. ve hesabına para yatan B.G’nin Kırıkkale’de olduğu tespit edilerek düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli Elazığ’a getirildi. Şüphelilerin ifadesiyle operasyonu derinleştiren polis, dolandırıcılık olayını organize eden Baba Ali Y. ile oğlu Emre Y. ve hattı temin eden Rıdvan B’yi Kırıkkale’de tespit ederek yakaladı.

Yakalanan 5 şüpheli’den 2’si Elazığ’da, 3’ü ise Kırıkkale’de adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Operasyon kapsamında şüphelilerden 1 adette ruhsatsız tabanca ele geçirildiği, olayı organize eden baba ile oğlunun ise daha öncede benzer suçlardan aranma kaydının olduğu ortaya çıktı.