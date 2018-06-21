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Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 09:31 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun yakın koruması Yavuz Demir, Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) görev yapan 3 güvenlik görevlisini, 'oğlunu dövdükleri' iddiasıyla darp etti.

İddiaya göre, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun koruması komiser Yavuz Demir’in lise öğrencisi oğlu, iki gün önce AÜ’nün Kütüphanesi’ni kullanmak istedi. Ancak güvenlik görevlileri, lise öğrencilerini, üniversite öğrencilerinin bu dönem ders çalışması için rektörlüğün talimatıyla içeriye almadıklarını belirterek bu öğrenciye de kütüphaneye almadı.

Sözcü'nün haberine göre, önceki gün akşam saatlerinde de kütüphane çevresinde yüksek ses duyan güvenlik görevlisi Gökhan Altun, çevreyi kontrol ettiğinde yine aynı lise öğrencisini yanında kız arkadaşıyla gördü. Sesini alçaltması yönünde lise öğrencisine uyarıda bulunan güvenlik görevlisi Altun, beklemediği bir tepki aldı.

‘BABAM VALİNİN KORUMASI GÖRECEKSİN’

Güvenlik görevlisi Altun, öğrencinin kendisine tekme atmaya çalıştığını ve “Benim babam valinin koruması göreceksin” diyerek babasını aradığını söyledi. Öğrencinin babasını güvenlik görevlilerini kendisine dövdüğünü yönelik aradığını belirten Altun, “Babası geldiğinde ilk arabasıyla şefimizin ayaklarına vurdu. Adam arabadan iner inmez bizlere vurmaya başladı.

vali-yakin-koruma

‘Rektörü hocayı tanıyorum sizi yakacağım’ diye tehdit etti. Biz vali koruması olduğunu bildiğimiz için müdahale etmedik. Benimle birlikte 3 güvenlik görevlisini darp etti. Adli rapor aldık, şimdi de istirahat için rapor almaya geldik” dedi.

KAVGA ÖĞRENCİLERİN CEP TELEFONLARINA YANSIDI

Altun, rektörlüğün durumdan haberdar olduğunu belirtti. AÜ Rektörlüğü ise konu ile ilgili açıklama yapmayacağını kaydetti. Öte yandan olayın görüntüleri öğrencilerin cep telefonlarına yansıdı. Görüntülerde Yavuz Demir ile oğlunun güvenlik görevlilerine müdahalesi ile görülüyor. Görüntülerde de öğrencilerin ‘Uçan tekmeyi de gördük’ ifadesi yer alıyor. Söz konusu videoda sosyal medyada öğrencilerin tepkisini aldı. (Sözcü)

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Antalya Münir Karaloğlu Akdeniz Üniversitesi güvenlik görevlisi darp dayak şiddet yavuz demir

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
vali demek ne demek ya...bulundukları şehirlerin kralları onlar....ihale alırlar yakınlarına, ayrı iş yaparlar, makamlarını kullanarak milletin üstünde baskı kurarlar, hele bir de vali korumasının oğluysan o daha başka bir şey, emniyet arkandadır, hastaneler, postaneler emrindedir koruma oğlusun ya ,güvenlikçi döğersin, vatandaş döğersin...atış serbest yani......sen şimdi rektöre bile kafa tutarsın VALİ AMCAN ARKANDA YA HANİ.......
BU REZİL BİRDE VALİ OLSAYMIŞ NEOLACAKMIŞ ACABA .İTTİRİYOKTAN MEMLEKETTE.
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