Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti

İddiaya göre, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun koruması komiser Yavuz Demir’in lise öğrencisi oğlu, iki gün önce AÜ’nün Kütüphanesi’ni kullanmak istedi. Ancak güvenlik görevlileri, lise öğrencilerini, üniversite öğrencilerinin bu dönem ders çalışması için rektörlüğün talimatıyla içeriye almadıklarını belirterek bu öğrenciye de kütüphaneye almadı.

Sözcü'nün haberine göre, önceki gün akşam saatlerinde de kütüphane çevresinde yüksek ses duyan güvenlik görevlisi Gökhan Altun, çevreyi kontrol ettiğinde yine aynı lise öğrencisini yanında kız arkadaşıyla gördü. Sesini alçaltması yönünde lise öğrencisine uyarıda bulunan güvenlik görevlisi Altun, beklemediği bir tepki aldı.

‘BABAM VALİNİN KORUMASI GÖRECEKSİN’

Güvenlik görevlisi Altun, öğrencinin kendisine tekme atmaya çalıştığını ve “Benim babam valinin koruması göreceksin” diyerek babasını aradığını söyledi. Öğrencinin babasını güvenlik görevlilerini kendisine dövdüğünü yönelik aradığını belirten Altun, “Babası geldiğinde ilk arabasıyla şefimizin ayaklarına vurdu. Adam arabadan iner inmez bizlere vurmaya başladı.