Valiye selam veren polise ve sürücüye, eşit oranda kusur

KONYA, (DHA)- KONYA'da makam aracıyla Polis Evi’nden çıkan Vali Yakup Canbolat'a selam verirken otomobilin çarptığı polis memuru Vedat Selvi ile aracın sürücüsü Mürsel Sarı'nın yüzde 50'şer oranında kusurlu olduğu yönünde kaza raporu hazırlandığı belirtildi.

Kaza, geçen 10 Nisan günü Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümünde meydana geldi. Polis Evi’nden makam aracıyla çıkan Vali Yakup Canpolat'a yol güvenlik olan polis memuru Vedat Selvi, selam vermek istedi. Bu sırada yoldan geçen Mürsel Sarı (37) yönetimindeki 42 ZD 282 plakalı otomobil, cadde ortasındaki polis memuru Selvi'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulup düşen Selvi yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından aracından inen sürücü Sarı'nın olayın şokuyla havaya zıpladığı görüldü. Kazayı gören Vali Canbolat da makam aracından inip Selvi'nin yanına koşup, yardım etti.

SERBEST BIRAKILDI

Tedavisi süren polis memuru Selvi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Sarı da polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Selvi ve Sarı'nın kazada eşit oranda kusurlu oldukları yönünde kaza raporu hazırlandığı kaydedildi.

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