Valiz patlatılırken çay ikram etti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, durağın yanına bırakılan çanta fünye ile patlatıldı. Şüpheli valizin imhası sırasında bir kafeterya çalışanının etrafta bulunan vatandaşlar ile polislere çay servisi yapması ise hayretle karşılandı.

Akşam saatlerinde, Düzce Rıhtım Caddesi'nde durağın yanına bırakılan valizi gören vatandaşlar, bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri önlem aldı. Emniyet şeridi çekilirken, cadde trafiğe kapatıldı. Koruyucu kıyafetini giyen bomba imha uzmanı valizin yanına giderek fünyeyi yerleştirdiği sırada, bir kafeteryada çalışan garson elindeki bir tepsi çayı polislere, hem de emniyet şeridinin çevresinde toplanan vatandaşlara ikram etti. Bazı polis ve vatandaşlar çayı geri çevirirken, bazı polisler ise aldıkları çayı içti. Patlatılan valizin içerisinden eşyalar ve iskambil kağıtları çıktı. Valizin durağın yanında unutulduğu düşünülürken, daha sonra cadde trafiğe açıldı.

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